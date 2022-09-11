В США объяснили боязнь Байдена вооружать Украину Военный эксперт Карбер: Байден не даст Украине больше оружия из-за ядерных сил России

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Бывший советник генсека НАТО, ветеран морской пехоты США Филип Карбер заявил, что американский президент Джо Байден опасается поставлять Киеву больше оружия. По его словам, хозяина Белого дома сдерживает страх перед российским ядерным арсеналом, сообщает РИА Новости.

Почему мы не поставляем больше? <...> У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век, — пояснил военный эксперт.

Он добавил, что на отношение Байдена к вопросу поставок оружия Украине влияет тот факт, что у Москвы на вооружении стоят тысячи ядерных боеголовок.

Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность — защита американского населения. Вы должны учитывать существенную угрозу, — отметил Карбер.

Он также заявил, что на месте Байдена действовал бы более радикально.

Ранее стало известно, что США решили предоставить гранты европейским союзникам для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний. Это объясняется тем, что восточноевропейские члены НАТО из-за Украины истощили запасы оружия, что стало «головной болью» для Вашингтона.