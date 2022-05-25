В США объяснили агрессивность Запада на международной арене TAC: чем слабее становится Запад, тем агрессивнее его политика

Чем слабее Запад становится в финансовом плане, тем агрессивнее и неуравновешеннее его внешняя политика, пишет обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари. По его словам, в ходе выступления в Токио президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон обязательно вмешается, если Китай нападёт на Тайвань. При этом Белому дому пришлось пояснять тревожное заявление американского лидера — речь шла о военной поддержке в рамках закона об отношениях с Тайванем, чтобы Тайбэй мог себя защитить, пишет автор.

Чем слабее Запад становится в материальном отношении, тем глубже распространяется культурное гниение, и тем более агрессивным и неуравновешенным он становится на международной арене, — говорится в публикации.

По мнению Ахмари, Вашингтону не стоит вступать в открытую конфронтацию с еще одной ядерной державой, коей является КНР, учитывая непосредственное участие Штатов в конфликте с Россией. Кроме того, сейчас Запад находится в тяжёлом положении из-за энергетического кризиса в Европе, а также «пробивающей дно» инфляции и дефицита детских смесей в США, пишет автор статьи.

Проще всего, считает Ахмари, списать тревожные заявления, которые могут привести к «войне на два фронта», на очередные оговорки Байдена, однако журналист допускает, что президент США лишь озвучивает набирающую популярность в «вашингтонской однопартийной системе» новую точку зрения.