В США обвинили Зеленского в манипуляциях The American Conservative: Зеленский пытается манипулировать Штатами

Фото: Raul Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обозреватель американского журнала The American Conservative (TAC) Род Дреер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытках манипулировать Штатами. Как отмечается в публикации, украинский лидер пытался убедить Джо Байдена, что Россия планирует удар по другим союзникам США.

Но это просто неправильно, это манипуляции. Ведь интересы президента Зеленского и его страны не совпадают с интересами Америки, — пишет автор.

Дреер отметил, что похожие приемы использовал бывший президент США Джордж Буш, чтобы оправдать войну в Ираке.

Ранее Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается. Дипломат назвал неадекватными решения и поступки украинского руководства. По его словам, процесс начала переговоров зависит исключительно «от Киева и его западных кураторов».

Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. По его словам, США и Украине нужна мировая война для «приумножения» собственной славы, а также для уничтожения европейских стран. Политик отметил, что Вашингтон таким образом хочет сохранить гегемонию доллара на планете.