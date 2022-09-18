В США обвинили Запад в махинациях с финансовой помощью Украине Foreign Affairs: Запад завышает помощь Украине, используя бухгалтерские махинации

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Западные страны, включая США, используют бухгалтерские махинации для завышения реальных объемов финансовой помощи Украине, пишет американский журнал Foreign Affairs. Журналисты отмечают, что европейские страны стали включать средства, которые были потрачены на национальном уровне после наплыва украинских беженцев, в предполагаемые суммы, выделенные Киеву. Автор материала подчеркивает, что правилами это не запрещено, но такие действия сильно завышают в глазах международного сообщества реальные размеры помощи.

Бухгалтерские махинации позволяют богатым странам кичиться предоставляемой помощью при отсутствии каких-либо фактических расходов. Сейчас это стало особенно очевидно, — сказано в публикации.

Всего на размещение украинских беженцев было потрачено около 30 миллиардов долларов.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что власти обсуждают с руководством США поставку дальнобойных ракет. Дипломат при этом не исключил, что Вашингтон примет решение в пользу Киева. По его словам, на это указывает то, что переговоры по этому вопросу продолжаются несмотря на то, что США неоднократно заявляли о недопустимости поставок подобного оружия. Украинское руководство неоднократно обращалось к странам Запада с требованием предоставить боеприпасы большого радиуса действия.