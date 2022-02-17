В США обвинили Россию в возведении моста через Припять у границы с Украиной

Американское издание The Drive опубликовало спутниковые снимки сооружения, сделанные компанией Planet Labs, которые назвало понтонным мостом через реку Припять в Белоруссии. Конструкцию, по версии журналистов, возвели российские военные в нескольких километрах от границы с Украиной якобы для переброски техники.

Почти наверняка можно сказать, что строительство этого моста через реку Припять связано с действиями военных России и Белорусии вокруг Украины, — заявили в издании.

В том числе в публикации сказано, что сам мост в Полесском радиационно-экологическом заповеднике был возведён 14-15 февраля, а накануне под него провели расчистку местности на берегах реки. Снимки Planet Labs, сделанные 8 января, показывают отсутствие каких-либо признаков строительства моста через реку.

По мнению издания, конструкция сооружения имеет отношение к понтонно-мостовому парку ПМП-М.

Там же сказано, что на радиолокационных снимках, которые сделал 16 февраля спутник Sentinel, моста через Припять уже не наблюдалось.

Даже если это так, тот факт, что его можно было так быстро снять и с такой скоростью возвести, подчеркивает, насколько легко будет вернуть его на место в будущем, — уверяет The Drive.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у него есть информация о намерениях России провести операцию на Украине под чужим флагом. Он утверждает, что российское вторжение произойдёт в ближайшие дни.