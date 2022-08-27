В США обвинили Россию в отсутствии итогового документа конференции ДНЯО Представитель США Шейнман обвинил Россию в отсутствии итогового документа конференции ДНЯО

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман заявил, что Россия несет ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). При этом он признал, что «финальный вариант документа не был совершенен», сообщает ТАСС.

Изменения, которые Россия предложила в последние минуты, вовсе не были незначительными, — считает Шейнман.

Он пояснил, что другие делегации якобы даже пошли на встречу Москве, когда исключили ее упоминание и осуждение ее действий из пунктов, касавшихся ситуации вокруг Запорожской АЭС.

По словам Шейнмана, Вашингтон и дальше будет работать со всеми странами, которые являются участниками ДНЯО, и в США готовы придерживаться обязательств о ядерном разоружении.

Ранее стало известно, что участники обзорной конференции ДНЯО не смогли согласовать итоговый документ, так как не пришли к консенсусу, сообщил председатель конференции Густаво Злаувинен. Во время обсуждения среди спорных вопросов были обязательства ядерных держав по разоружению и возможность включения в текст документа положений о ситуации на Запорожской АЭС.