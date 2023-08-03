В США обвинили Россию в использовании Черного моря для шантажа Блинкен обвинил Россию в использовании торговых путей Черного моря для шантажа

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на заседании Совбеза ООН, запись которого опубликовал телеканал C-Span, обвинил Россию в использовании Черного моря для шантажа. Кроме того, он осудил РФ за выход из зерновой сделки, не упомянув невыполнение Западом своих обязательств перед Москвой.

Мы благодарны Турции и другим за работу для восстановления зерновой сделки. Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: «Довольно, хватит использовать Черное море в качестве шантажа», — сказал Блинкен.

При этом госсекретарь повторил, что западные санкции не распространяются на удобрения и продовольствие из России.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.

Согласно подсчетам на основе данных ООН и официальной статистики Минсельхоза и таможни Украины, в рамках черноморской инициативы Киев экспортировал около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд. Сообщалось, что после отказа России от продления сделки Украина будет терять до $500 млн ежемесячно.