США предъявили обвинения россиянину Сабирову в экспорте технологий

https://static.news.ru/photo/cf695758-4170-11eb-9f98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Министерство юстиции Соединённых Штатов выдвинуло обвинения в адрес гражданина России Ильяса Сабирова и двух граждан Болгарии за незаконный экспорт технологий в РФ.

По данным ведомства, мужчина сговорился с болгарами об экспорте из США в Россию продукции. В обвинительном заключении говорится, что Сабиров руководит компаниями «Космос Комплект» и «Совтест Комп». Эти компании контролируют болгарскую компанию Multi Technology Integration Group EEOD, через которую велись незаконные транзакции, передаёт РИА Новости.

В соответствии с американским законодательством об экспортном контроле, данные товары не могли быть отправлены в Россию без разрешения правительства США, — говорится в заявлении ведомства.

В суде города Остин (штат Техас) пройдут слушания по этому делу.

48-летний Сабиров, «Космос Комплект» и «Совтест Комп» 18 декабря попали в санкционный список США.

Ранее в МИД РФ ответили на появившиеся в СМИ сообщения о скором обмене американца Пола Уилана на находящихся в американских тюрьмах Виктора Бута и Константина Ярошенко. Там заявили, что России не поступали предложения со стороны США об обмене осуждёнными.

Как писал NEWS.ru, Уилана, который отбывает наказание в мордовской колонии, посетил посол США в РФ Джон Салливан. По его мнению, американец осуждён несправедливо и должен быть освобождён.