Маска обвинили в нарушении обязательств перед США Конгрессмен Галлахер: Маск не предоставляет США доступ к интернету на Тайване

Председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер заявил, что компания предпринимателя Илона Маска SpaceX, возможно, нарушает обязательства перед правительством США, поскольку не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване, сообщает газета Wall Street Journal. Конгрессмен считает, что миллиардер, возглавляя свою компанию, обязан предоставлять Пентагону и другим американским ведомствам широкополосный доступ к интернету по всему миру.

SpaceX, возможно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях — возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США, — приводит газета слова конгрессмена.

Ранее стало известно, что Маск в сентябре 2023 года тайно посетил Белый дом. Визит основателя SpaceX состоялся впервые с момента вступления в должность президента США Джо Байдена. Предприниматель обсудил с чиновниками вопросы, связанные с искусственным интеллектом. С Байденом Маск во время визита не пересекался, уточнили в Белом доме. Это был единственный приезд миллиардера в период действующей администрации.

До этого Маск признался, что американцы даже не представляют всю мощь цензуры в Соединенных Штатах, где правит государственно-промышленный комплекс. Он объяснил преследования Вашингтона тем, что на его платформе Twitter (X) царит свобода слова. По мнению предпринимателя, она является основой демократии, и без нее все будет потеряно. В то же время Маск не знает, как далеко могут зайти американские власти, чтобы его остановить.