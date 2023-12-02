Администрацию Байдена обвинили в попытках повлиять на выборы NBC: в администрации Байдена нарушили закон о запрете влияния на выборы

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена нарушили «закон Хэтча» о запрете вмешиваться в выборы и влиять на их результат, сообщил телеканал NBC. По его данным, речь идет о пресс-секретаре Белого дома Карин Жан-Пьер и ее заместителе Эндрю Бейтсе, которые критиковали проект бюджета от Республиканской партии.

[Они] предприняли действия, которые «противоречат» официальному руководству по соблюдению закону Хэтча, когда подвергли критике план бюджета MAGA республиканцев в этом году, — говорится в сообщении.

Уточняется, что «закон Хэтча» был принят в 1939 году. Он запрещает госслужащим, кроме президента и вице-президента, высказываться в пользу какого-либо кандидата на выборах. При его нарушении сотруднику госорганизации грозит выговор или увольнение.

Ранее научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка заявил, что Байден должен убедить украинского лидера Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шанс на переизбрание. По словам аналитика, такой маневр позволил бы ему обойти серьезного конкурента — экс-главу США Дональда Трампа.

До этого аналитики сообщили, что поддержка Израиля может привести к поражению президента США Джо Байдена на предстоящих выборах и стоить ему дальнейшей политической карьеры. По мнению экспертов, американскому лидеру не следует делать заведомо проигрышную ставку на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, дни которого на посту главы правительства сочтены.