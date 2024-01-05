В США заявили об угрозе «Ланцетов» военной стратегии Запада NI: БПЛА «Ланцет» показал уязвимость в военной стратегии Запада

Фото: U.S. Army photo by Gertrud Zach

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» выявил уязвимость в военной стратегии Запада, написал американский военный эксперт Филип Пилкингтон в статье, опубликованной изданием The National Interest. По его словам, сравнительно дешевые российские беспилотники эффективно уничтожают дорогостоящую военную технику, которой Запад снабжает Украину.

Он пояснил, что украинский конфликт демонстрирует стремительную товаризацию боевых действий – процесс превращения предметов роскоши в доступный повседневный товар. «Ланцет» эксперт назвал одним из ярких представителей этого процесса.

Ранее сообщалось, что в России разработана новая модификация «Ланцета». Отличительная их особенность — возможность массового запуска при помощи специальных установок. Новый «Ланцет» должен вписаться в концепцию сетецентрической войны, когда рой дронов-камкадзе объединяется нейросетью в единый отряд. Если один беспилотник находит групповую цель, о ней уже знают все остальные.

До этого военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов отметил, что «Ланцет» является уникальный беспилотником, не имеющим аналогов в мире. С ним согласился специалист по армиям НАТО Александр Артамонов, указав, что экспертном сообществе признано, что лучшего барражирующего боеприпаса в мире нет.