В США обсуждают сокращение расходов на оборону

Фото: White House/Dod/Global Look Press

Военные расходы бюджета США на 2023 год могут уменьшиться на $75 млрд долларов, передает Bloomberg. По информации агентства, такую идею выдвинул республиканец Кевин Маккарти.

Сокращение бюджета стало частью сделки, по итогам которой Маккарти станет спикером палаты представителей.

Также в соглашение вошло общее сокращение расходов до уровня 2022 года — около 782 миллиардов долларов.

Ранее немецкий аналитик по внешней политике Ульрих Шпек рассказал New York Times, что поставка немецкой, французской и американской бронетехники на Украину могут свидетельствовать о подготовке наступления ВСУ. По его словам, подобными поставками Запад подталкивает Украину к решительным действиям. Он указал на то, что все эти решения сигнализируют Москве о нескором выходе «на траекторию переговоров».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Он отдельно выделил обещанную поставку БМП Bradley. По словам украинского лидера, данная помощь укрепит армию на поле боя.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник на своей странице в Twitter потребовал у Запада еще больше оружия для ВСУ. По словам дипломата, Киеву требуется гораздо больше боевой техники, например, западные истребители, военные корабли, баллистические ракеты, системы ПВО. По его словам, Запад должен предоставить эту технику в том же объеме, в котором в 1941 году предоставляли США по закону о ленд-лизе.