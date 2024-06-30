В США обратили внимание Запада на сигнал Путина NI: Путин напомнил Западу о последствиях отправки войск на Украину

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Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Президент России Владимир Птуин предупредил Запад о катастрофических последствиях для поддерживающих Украину государств в случае отправки иностранных войск на территорию страны, написал в статье для The National Interest обозреватель Бенджамин Гилтнер. Он обратил внимание на ежегодное послание российского лидера Федеральному Собранию.

В ежегодном послании Федеральному Собранию Владимир Путин предупредил страны-члены НАТО, что они должны понимать, что отправка западных войск на Украину грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации, — отметил Гилтнер.

Журналист уверен, что если Запад продолжит недооценивать серьезность российских предупреждений, это обернется трагическими последствиями. Он призвал политиков и аналитиков из США внимательнее относиться к сигналам, исходящим от РФ. Кроме того, им следует переосмыслить подходы к пересечению «красных линий» в рамках украинского конфликта, заключил Гилтнер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве нужно от Запада только одно — отсутствие угроз. Он выразил надежду, что рано или поздно страны осознают тупиковость политики, проводимой США.