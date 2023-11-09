В США обратили внимание на интересную деталь в интервью Зеленского TAT: обращение Зеленского к Трампу пропитано отчаянием

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC обратился к бывшему лидеру США Дональду Трампу из-за отчаяния, заметила обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей. По ее мнению, безысходность украинского политика ощущалась сильнее, чем прежде.

Несколько дней назад Зеленский дал интервью каналу NBC, и это было обычное выступление, за исключением одного момента: паническое отчаяние украинского лидера было более ощутимым, чем обычно, — указала журналистка.

Мюррей считает, что Зеленский хочет наладить контакт с Трампом, так как понимает возможную «катастрофу», которая его может настичь. Обозреватель допустила, что украинского лидера ждет незавидная судьба всех предыдущих союзников Вашингтона, которых он спонсировал, а после — устранял.

Сейчас Зеленский на волне своего отчаяния пытается скрыто угрожать Западу, если тот прекратит денежные вливания в Киев, добавила автор. Появления в медиапространстве и выступления украинского лидера указывают, что он превратился в «неистового наркомана», который жаждет «новой дозы» в виде денег, полагает Мюррей.

Зеленский 5 ноября предложил Трампу посетить Украину. Однако республиканец не принял это предложение. Он отметил, что с Киевом в настоящее время контактирует нынешний глава Белого дома Джо Байден и он не хотел бы создавать конфликт интересов.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что США уже ведут поиски кандидатуры, которая их устроит, на место Зеленского. По словам политика, Белый дом рассматривает разные способы смены власти на Украине, однако выборы остаются приоритетным путем.