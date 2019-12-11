https://static.news.ru/photo/5617c558-1b72-11ea-9a19-fa163e074e61_660.jpg Тод Уолтерс Фото: Martin H. Simon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Россия и страны НАТО прекратили демонстрацию опасных действий в воздухе и на море. Об этом заявил главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс.

По словам Уолтерса, американская сторона не фиксировала такие «непрофессиональные действия» уже более трёх месяцев.

Он отметил, что связывает улучшение ситуации с общением с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, проект военного бюджета США на 2020 год предполагает уведомление Конгресса в случае принятия решения о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) или Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).