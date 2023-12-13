В США обнаружили новый провал Байдена WP: конфликт на Ближнем Востоке еще раз показал провал политики Байдена

Фото: The White House/Adam Schultz

Политика президента США Джо Байдена, которую он проводит относительно конфликта на Ближнем Востоке, стала новым провалом Белого дома, заявил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Перри Бейкон. Он считает, что события в секторе Газа доказали, что Вашингтон не является «надежным защитником демократии и свободы».

Американская администрация зачастую выносит ужасные суждения во внешней политике и не является надежным защитником демократии и свободы, коим она себя считает. <...> США продемонстрировали, что не будут отстаивать международные правила и нормы, если их нарушает один из самых близких союзников, — заявил Бейкон.

Журналист обратил внимание, что Байден и другие высокопоставленные лица неоднократно сетовали на количество жертв палестино-израильского конфликта среди мирного населения. Но тем не менее, продолжил Бейкон, Вашингтон продолжает поддерживать Израиль, в том числе финансово.

Если команда Байдена ведет себя столь нечестно в отношении того, что происходит в Газе, можно ли доверять ее заявлениям об Украине, Судане или Китае? — задался вопросом обозреватель.

Бейкон добавил, что плохие решения администрации Байдена в конечном итоге могут привести к тому, что люди перестанут прислушиваться к США. Резюмируя, обозреватель отметил, что ситуация на Ближнем Конфликте показала, что Вашингтон совершил «серьезный провал» по ключевому внешнеполитическому вопросу.

Ранее ведущий Шон Хэннити выразил мнение, что США оказались в тяжелом положении и единственным человеком, которого можно в этом винить, является Джо Байден. Комментируя выступление главы Белого дома в Филадельфии, журналист отметил, что он вновь выглядел растерянным и напрочь сбитым с толку. Ведущий Fox News обвинил Байдена в игнорировании целого ряда проблем, в том числе бьющей рекорды инфляции, обострении ситуации на южной границе, ухудшении положения американских военнослужащих, а также атаках на грузовые суда.