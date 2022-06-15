В США обеспокоились избыточностью антироссийских санкций Замминистра финансов США Адейемо: антироссийские санкции могут стать избыточными

Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что введенные в отношении России санкции могут стать избыточными. Ограничительные меры против Москвы вызывают озабоченность побочными эффектами, которые выражаются в виде инфляции и негативного влияния на экономику стран Запада, отметил он на слушаниях в конгрессе, сообщает РИА Новости.

Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц, — рассказал чиновник.

Санкции, которые затрагивают банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции, ввели на Западе в отношении России после того, как она начала спецоперацию на Украине.

Ранее стало известно, что старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган 13 июня заявил: Вашингтон вместе с партнёрами по G7 работает над ужесточением санкций против России. Работа ведётся «очень активно». Он также ответил на вопрос о том, будут ли замороженные активы Центробанка России использованы на нужды Украины.