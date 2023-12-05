В США обеспокоились снижением боеготовности из-за поддержки Киева Белый дом: США будет трудно помогать Киеву, не снижая боеготовности своих ВС

Фото: МО США

США могут оказаться в затруднительной ситуации в конце года из-за помощи Украине, заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, передает ТАСС. По ее словам, Вашингтону может стать трудно оказывать военную поддержку Киеву, не снижая боеготовности своих вооруженных сил.

К концу года мы окажемся в такой ситуации, когда нам будет трудно продолжать оказывать поддержку Украине, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооруженных сил, — сказала она.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что Конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до конца 2023 года. Республиканец от штата Луизиана указал, что оказание помощи еврейскому государству является ключевым приоритетом для Вашингтона, однако Украина — еще один приоритет.

До этого Economist писал, что помощь США Украине замедлится вне зависимости от того, кто будет у власти в Белом доме. Европейские лидеры ведут себя так, будто «щедрый» президент Джо Байден всегда будет у власти, однако если главой государства изберут экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа, то Вашингтон может внезапно прекратить поставки оружия Киеву, отметили эксперты издания.