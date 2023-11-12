В США обеспокоены решением Москвы расширять производство беспилотников NI: новый российский ударный дрон С-70Б «Охотник» должен вызывать у США тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Москвы расширять производство беспилотных летательных аппаратов должно вызывать у США тревогу, пишет американский журнал The National Interest (NI). В частности, авторы публикации обратили внимание на новый российский ударный дрон С-70Б «Охотник», который можно применять в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57.

NI проанализировал характеристики тяжелого беспилотного летательного аппарата С-70Б «Охотник», разработку которого планируется завершить в ближайшее время. Так, авторы публикации указали, что аппарат будет оснащен авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1, который может сделать его серьезным оружием.

Тяга этого двигателя составляет 32 000 фунтов, что позволяет развивать максимальную скорость 620 миль в час. Су-57 был разработан в Москве для противодействия воздушной угрозе, которую представляют американские истребители пятого поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightening II, — пояснили авторы.

Первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов ранее заявлял, что С-70Б «Охотник» и Су-57 смогут взаимодействовать не только друг с другом, но и в различных боевых формациях. Он также добавил, что дроны оснастят функцией управления из истребителя. Также отмечается, что Ростех рассматривает возможность внедрения технологии передачи данных с использованием искусственного интеллекта в их работу.

Тем не менее эксперты сомневаются в возможностях России. Они считают, что дефицит материалов и логистические проблемы из-за санкций помешают Москве нарастить производство новых образцов в короткие сроки.

Поскольку российская оборонная и аэрокосмическая промышленность, как правило, опирается на иностранные детали и комплектующие, скорое принятие на вооружение беспилотного летательного аппарата S-70, скорее всего, не является реальной возможностью. Тем не менее шаги Москвы по наращиванию отечественного беспилотного потенциала должны вызывать тревогу, — заключили авторы публикации.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) успешно применяются в российских системах вооружений. Так, по его словам, ракеты «Гранит» могут самостоятельно распределять между собой несколько целей, а беспилотник «Охотник» способен самостоятельно вернуться на базу в случае потери связи с оператором.