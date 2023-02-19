В США назвали жестокой шуткой обещания НАТО для Украины Американский обозреватель Брэндс заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО

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У Киева нет шансов в ближайшем будущем вступить в НАТО, написал американский обозреватель Хал Брэндс в статье для Bloomberg. По его мнению, обещания Альянса на этот счет являются лишь жестокой иронией. Брэндс полагает, что существующие территориальные споры и конфликт Украины с Россией являются очевидным и главным препятствием для членства в военном блоке.

Пока продолжается конфликт и не решены территориальные споры, обещания НАТО для Киева можно считать жестокой иронией, — написал Брэндс.

Американский сенатор Митч Макконнелл ранее ушел от прямого ответа на вопрос о возможности ускоренной процедуры принятия Украины в НАТО и сказал, что это выходит за рамки нынешнего украинского конфликта. Журналисты задали вопрос представителю США на полях Мюнхенской конференции, но политик начал говорить о последствиях конфликта для Азии. Он при этом поддержал передачу Киеву истребителей F-16.

Он также отметил, что Запад должен передать Украине запрашиваемое киевскими властями вооружение.

Глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев ранее заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.