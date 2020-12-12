В США невеста скончалась от COVID-19 после отменённой свадьбы

https://static.news.ru/photo/952cc9f6-3d0d-11eb-b100-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Американка скончалась в результате заражения коронавирусной инфекцией. Она умерла через пять дней после собственной отменённой свадьбы.

Девушка из Техаса почувствовала недомогание за некоторое время до торжества. Она подумала, что причина её плохого состояния в опоясывающем лишае. Американка обратилась к докторам, которые выписали ей лекарства именно от этого недуга. Родственники ныне покойной невесты и вовсе считали, что ей нездоровится из-за переживаемого стресса перед свадьбой.

Однако, как выяснилось, проблемы со здоровьем у девушки были гораздо серьёзнее. Она принимала препараты от лишая, которые ни капли не помогали. Девушке становилось всё хуже. Тогда жених отвёз свою будущую супругу в клинику. Там медики взяли необходимые анализы и диагностировали у невесты заражение коронавирусом. Через день у неё резко понизился уровень кислорода в крови.

Доктора сражались за жизнь девушки, но безуспешно. За время попыток нормализовать состояние у неё четыре раза останавливалось сердце. Спасти американку врачам не удалось. Они сообщили жениху погибшей о трагедии спустя пять дней после даты, на которую была назначена свадьба, передаёт New York Post.

Как ранее писал NEWS.ru, американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер 12 декабря в возрасте 86 лет. Ранее у него подтвердился COVID-19.