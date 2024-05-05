В США несколько синагог получили ложные угрозы взрыва NYP: людей эвакуировали из трех синагог в Нью-Йорке после ложных угроз взрыва

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В Нью-Йорке три синагоги получили ложные угрозы взрыва, из-за которых людей оттуда экстренно эвакуировали, пишет New York Post со ссылкой на полицейских. По данным СМИ, меры безопасности приняли в конгрегации «Родеф Шолом» в Верхнем Вестсайде, синагоге «Хабад» в Мидтауне и конгрегации «Бейт Симхат Тора».

Виновные должны понести ответственность за свои гнусные действия, — заявила губернатор города Кэти Хочул.

Как уточнила политик, ее офис совместно с правоохранительными органами отслеживает ситуацию. При этом гендиректор Совета по связям с еврейскими общинами Нью-Йорка Марк Трейгер обратил внимание на «ненормальный» уровень безопасности в городе.

Ранее сообщалось, что сотрудники нью-йоркской полиции провели штурм кампуса Колумбийского университета, захваченного студентами. Правоохранители задержали более десятка пропалестинских демонстрантов. Им потребовалось около трех часов, чтобы полностью освободить кампус «Гамильтон-холл» от протестующих. Манифестанты потребовали от руководства университета прекратить инвестиции в проекты в Израиле.

До этого неизвестный отправил в петербургский аэропорт Пулково сообщение о том, что все авиалайнеры в нем находятся под угрозой взрыва. Оно поступило в администрацию воздушной гавани. Никаких опасных предметов найдено не было.