В США неизвестные осквернили памятник темнокожему теннисисту

https://static.news.ru/photo/7dd25858-b13e-11ea-bc10-fa163e074e61_660.jpg Фото: MichaelNBC12/twitter.com

Неизвестные вандалы исписали краской памятник темнокожему американскому теннисисту Артуру Эшу, установленный в городе Ричмонд (штат Вирджиния).

Злоумышленники нанесли на монумент надпись «Жизни белых имеют значение» в противовес лозунгу борцов за права афроамериканцев. Памятнику уже возвращён первоначальный вид, краску с него стёрли местные жители, сообщает Associated Press.

Эш за свою карьеру трижды выигрывал турниры серии Большого шлема в одиночном разряде в 1968, 1970 и 1975 годах. Кроме того, он одержал ряд побед в парном разряде, а также четыре раза завоёвывал Кубок Дэвиса в составе американской сборной. Памятник спортсмену в Ричмонде был установлен в 1996 году.

Монумент пострадал на волне продолжающихся в США протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, в ходе которых были стихийно снесены или убраны по решению властей ряд памятников. В частности, пртестующие сборосили с пьедесталов несколько памятников первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису, а спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила убрать из Капитолия в Вашингтоне статуи лидеров конфедератов.

Волна протестов против расизма прокатилась и по европейским странам, где также пострадали памятники национальных героев и лидеров. Британский премьер Борис Джонсон расценил эти акции как попытку подвергнуть историю цензуре.

Ранее NEWS.ru писал, что спикер Совфелда РФ Валентина Матвиенко назвала кощунством снос памятников в западных странах и связала эти события с демонтажом монументов советским солдатам. По её мнению, вина за происходящее лежит на властях этих государств.