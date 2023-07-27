Херш: США не знают, что дальше делать с Зеленским

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Источники в американской разведке считают, что власти США не знают, что дальше делать с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье, размещенной на платформе Substack. Он добавил, что Вашингтоне считают, что украинское наступление сорвано.

У Зеленского нет иного плана, кроме как держаться. Как будто он сирота — несчастный подкидыш в пеленках. У нас нет никакого представления, что думает на самом деле Зеленский и его окружение, — сказал источник Херша.

Ранее он сообщил о провале контрнаступления ВСУ. По словам Херша, об этом свидетельствует то, что сообщения о маневрах ВСУ пропали с первых полос СМИ США.

До этого журналист заявил, что контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия для Украины, НАТО и США. По его словам, на Западе охарактеризовали военную операцию украинской армии как «заранее обреченную». Херш подчеркнул, что Альянс практически напрямую участвует в конфликте.

Американский обозреватель Дэниел Дэвис, в свою очередь, усомнился в том, что ВСУ смогут победить в противостоянии с российской армией. Он отметил, что Украине не поможет ни военная поддержка НАТО, ни вступление в Альянс.