В США не заметили признаков получения Россией боеприпасов от КНДР Джон Кирби: США не видят признаков получения Россией ракет и снарядов от КНДР

Фото: Michael Reynolds/Pool/CNP/Global Look Press

Джон Кирби

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не располагают свидетельствами получения Россией боеприпасов из Северной Кореи и их использования на Украине. При этом работа над такой сделкой ведется, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Есть признаки того, что они в процессе приобретения... но нет признаков, что покупка совершена и, конечно, нет признаков, что это оружие используется на Украине, — подчеркнул Кирби.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее назвал информацию о планируемых закупках миллионов артиллерийских снарядов и ракет «очередным распространяемым фейком». Так он отреагировал на сообщение американской газеты New York Times, утверждавшей, что Москва якобы закупает боеприпасы у Пхеньяна. В Пентагоне утверждения издания позже повторили.

Ранее стало известно, что 6 сентября газета New York Times со ссылкой на разведку США заявила: Россия начала приобретать артиллерию у КНДР. Речь шла о снарядах и ракетах малой дальности, а также о различном оборудовании. Авторы материала утверждали, что пойти на такой шаг Москву заставили западные санкции, которые «серьезно ограничили ее цепочки поставок».