В США не увидели угрозы для НАТО со стороны России Кирби: США пока не увидели угрозы для НАТО со стороны России

Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Pres

Джон Кирби

США не рассматривают угрозу нападения России на НАТО, в частности на государства ее восточного фланга, заявил порталу Interia координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что такого развития событий «не видно» на данный момент.

В настоящее время мы не видим такой надвигающейся угрозы [для стран Альянса со стороны РФ]. <...> Мы не видим непосредственной угрозы для НАТО, для ее восточного фланга, не видим на данный момент, — сообщил он.

Ранее стали известны детали оборонного плана НАТО, принятого на случай нападения России. Он подразумевает развертывание 300 тысяч военных в высокой степени готовности, а некоторые страны Альянса возьмут на себя защиту союзников на восточном фланге. В частности, Германии предписывается защищать Литву, Великобритании — Эстонию, Канаде — Латвию.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО. До этого сообщалось, что Эстония одобряет нанесение Украиной ударов по территории России, о чем заявил президент республики Алар Карис во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.