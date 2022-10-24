В США не увидели свидетельств подготовки Киева к применению «грязной бомбы» Белый дом не видит свидетельств подготовки к применению «грязной бомбы» на Украине

Фото: poundsterlinglive.com

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием «грязной бомбы» на Украине. Он при этом добавил, что Вашингтон пока не видит свидетельств такой подготовки. Кирби уточнил, что также отсутствуют свидетельства того, что Москва планирует нанести ядерный удар по Украине, пишет РИА Новости.

На данном этапе мы не видим свидетельств подготовки к применению с российской стороны ни ядерного оружия, ни «грязной бомбы». США относятся к подобным сообщениям очень серьезно, — рассказал представитель Белого дома.

В настоящее время, по информации Минобороны России, Киев поставил задачу руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований изготовить ту самую «грязную бомбу». По данным МО РФ, работы над оружием находятся на завершающей стадии.

Украина должна прекратить провокационные действия, связанные с подготовкой к применению «ядерной бомбы», заявила ранее представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, данные действия подводят мир к ядерной катастрофе и смертям невинных людей. Захарова считает подобное поведение со стороны Киева безрассудным.