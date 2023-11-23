В США не увидели признаков теракта в инциденте на Радужном мосту Губернатор Нью-Йорка: признаки теракта в инциденте на Радужном мосту отсутствуют

Фото: Carlos Osorio/Keystone Press Agency/Global Look Press

В инциденте со взорвавшимся на Радужном мосту у Ниагарского водопада автомобилем отсутствуют свидетельства, указывающие на террористический след, сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, ее слова приводит ТАСС. При этом она допустила, что в дальнейшем может появиться дополнительная информация.

Может появиться дополнительная информация, но, судя по результатам предварительного расследования, никаких признаков причастности террористов к ужасному взрыву, произошедшему здесь, в западной части штата Нью-Йорк, нет, — сказала губернатор.

Вечером 22 ноября стало известно, что на мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв. По имеющимся данным, взорвался автомобиль, ехавший со стороны США в Канаду, В результате погибли двое людей, находившиеся в авто, пострадал пограничник.

Расследованием инцидента занимается ФБР, специалисты изначально расценили его как попытку террористической атаки. При этом в ходе первичного обследования места происшествия полицейские не обнаружили следов взрывчатки или остатки взрывного устройства. По информации СМИ, автомобиль находился в угоне.