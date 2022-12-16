В США не увидели признаков подготовки наступления ВС России на Киев Кирби: США не видят признаков подготовки наступления ВС России на Киев

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США не видят признаков подготовки наступления российских войск на Киев, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. При этом он добавил, что Вашингтон будет следить за ситуацией «максимально пристально», передает РИА Новости.

Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев, — сказал Кирби.

Ранее он заявил, что Вашингтон не видит возможности завершения боевых действий на Украине к концу текущего года. Более того, по словам Кирби, власти США предполагают, что конфликт будет продолжаться в течение всей зимы. Он также подчеркнул, что решение о начале мирных переговоров должно приниматься президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обозреватель Тед Снайдер в свою очередь отметил, что США вразрез с официальной риторикой о том, что Киев должен сам определять свое будущее, постепенно подталкивают Зеленского к идее достижения компромисса на возможных переговорах с Россией. По его словам, это говорит о смене американской стратегии по Украине.