В США не смогли ответить на вопросы об обучении украинских солдат

Минобороны США выступило с рядом противоречивых заявлений по поводу того, проходят ли украинцы обучение у американского персонала, пишет портал DefenseOne. По его сведениям, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что обучением украинских солдат уже занимаются, в то время как командующий американскими силами в Европе Тод Уолтерс не подтвердил эту информацию.

Как сообщает портал, на прошлой неделе командующий силами США в Европе Тод Уолтерс во время выступления на слушаниях в сенате заявил , что не может сказать, что США проводят сейчас обучение «силы из Украины в Польше». Начальник штаба американских сухопутных сил генерал Джеймс Макконвилл на следующий день также сказал журналистам, что американцы сейчас не обучают украинцев.

У нас там нет команд, которые показывают, как использовать оборудование. У них (украинцев) там есть люди, которые знают, как оно работает, — цитирует портал слова Макконвилла.

После этого конгрессмен Майк Уолтц, основываясь на заявлении Уолтерса, задал вопрос Остину и председателю Объединённого комитета начальников штабов Марку Милли, почему американские военные не обучают украинцев.

Последний пообещал разобраться в вопросе, а Остин предположил, что речь идёт об учениях на территории Украины. Когда конгрессмен уточнил, что вопрос о тренировках в целом, глава ведомства ответил, что «для использования снаряжения требуется обучение» и они «этим занимаются».

Ранее РИА Новости писало, что украинские военные, которые в настоящее время находятся в Донбассе, проходили обучение у инструкторов британского Королевского танкового полка. По информации агентства, подполковник именно этого подразделения Эванс подписывал сертификаты об окончании курсов.