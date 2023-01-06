В США не считают, что Россия нападет на Украину со стороны Белоруссии

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Разведка США не считает, что Россия может атаковать Украину со стороны Белоруссии, передает РИА Новости со ссылкой ан пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера. По его словам, Штаты не видят признаков подобного наступления.

Прямо сейчас нет признаков <...>, что русские намерены использовать ее как новый фронт. Но опять-таки мы продолжаем отслеживать ситуацию очень пристально, и, насколько я знаю, тем же заняты украинцы, — заявил Патрик Райдер.

Ранее вооруженные силы Белоруссии анонсировали совместные летно-тактические учения с ВС РФ. В Министерстве обороны страны отметили, что со стороны российских войск в мероприятии примет участие формирование ВКС. Также представители министерства заявили, что на территорию республики продолжает пребывать спецтехника ВС РФ, в связи с чем также будет проведено боевое слаживание.

По данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, на границе с Украиной случаются провокации с украинской стороны. Военнослужащие соседнего государства наводили оружие в сторону пограничных нарядов, а также выкрикивали оскорбления и показывали белорусским пограничникам угрожающие жесты. В ведомстве подчеркнули, что пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям.