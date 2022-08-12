В США не признают включение Донбасса в состав России РИА: В США не признают включение Донбасса в состав России

Соединенные Штаты не признают итоги референдума в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в регионах, находящихся под контролем российских войск, пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного чиновника. В том случае, если данные территории будут присоединены к России, Белый дом оперативно введет «жесткие» санкции в отношение России.

Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России. Мы ответим быстро и жестко, — заявил чиновник.

Также он подчеркнул, что на Украине существует консенсус о том, что граждане выступают против подобных действий. По мнению чиновника, любые выборы в данных регионах показали бы нежелание украинцев жить на территории России. Кроме этого он считает, что присоединение Донбасса к России негативно скажется на перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной.

Ранее Центр аналитических исследований Международного республиканского института провел опрос среди украинцев об отношении к президенту Владимиру Зеленскому. Согласно полученным данным, его деятельность одобряют 91% граждан Украины. Также респонденты в подавляющем большинстве считают, что Украина сможет одержать успех в военном конфликте с Россией — за победу проголосовало 98% опрошенных. При этом более 64% граждан считают, что Украина сможет вернуть под контроль территории в рамках международно признанных границ 1991 года. По их мнению, случится это после окончания боевых действий.