В США не оценили выступление Блинкена в киевском баре Сенатор Скотт раскритиковал Блинкена за музыкальное выступление в киевском баре

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Энтони Блинкин

Пока «мир находится в огне», госсекретарь США Энтони Блинкен едет на Украину за счет американских налогоплательщиков, написал в соцсети Twittet (Х) американский сенатор Рик Скотт. Так он прокомментировал музыкальное выступление главы Госдепа в киевском баре.

В то время как мир находится в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках [палестинского движения] ХАМАС в Газе, Блинкен уезжает на Украину в финансируемую налогоплательщиками поездку. На кого, черт возьми, он думает, что работает? — задается вопросом сенатор.

Блинкен накануне выступил в киевском баре Barman Diktat во время своего визита на Украину. Он сыграл на гитаре и спел песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Перед этим американский госсекретарь в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы побывал в местной пиццерии.

Также во время визита на Украину Блинкен объяснил, что выборы в стране пройдут тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют их провести. По его словам, Вашингтон и Киев ведут совместную работу по укреплению выборной инфраструктуры.

Глава Госдепа коснулся и темы поддержки Украины. По его словам, США считают необходимым перевести ее на устойчивый уровень. У Вашингтона есть план, который позволит Киеву перестать «полагаться на других в обеспечении своей безопасности», уточнил он.