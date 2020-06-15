Протесты против полицейского насилия в США становятся стационарными. После того как демонстранты в Сиэтле отбили у стражей порядка полицейский участок и основали вокруг него коммуну анархистов, об аналогичных планах заявили протестующие в других городах. Президент Дональд Трамп называет обитателей автономного сообщества в Сиэтле террористами, а мэр города, наоборот, поддерживает их. Жители коммуны, которая за неделю превратилась в туристическую достопримечательность, утверждают, что хотят доказать властям: мирно сосуществовать друг с другом можно и без полиции.

Пока в США удалось создать только одно полноценное автономное сообщество на улице. После инцидента в Сиэтле полицейские в других городах стали бдительней и предотвращают попытки граждан организовать анархистские сообщества. Губернатор штата Теннеси Билл Ли заявил, что он не допустит, чтобы в Нэшвилле создавались «автономные зоны беззакония». Попытки оккупировать часть Портленда предотвратили полицейские, предположительно, из-за того, что кто-то из анархистов случайно раскрыл в соцсетях месторасположение будущей автономной зоны.

PPI/Global Look Press

Однако «Автономная зона на Капитолийском холме» в Сиэтле (сокращённо CHAZ) продолжает существовать, причём с одобрения местных властей. Она возникла 8 июня, когда после столкновений с протестующими полиция вынуждена была покинуть свой участок в районе Капитолийского холма. Протестующие наградили здание новым названием — «Народный участок» и создали вокруг него автономную коммуну, в которую полицейским вход запрещён. С подачи либерального мэра города Дженни Дуркан полиция не стала увеличивать напряжение, а её представители заявили: подразделения вернутся на своё место тогда, когда протесты в городе успокоятся.

Насколько я помню, Капитолийский холм всегда был автономным — это всегда было место, куда люди приходят свободно выражать свое мнение, — заявила мэр Дуркан. — Сегодня в CHAZ я поговорила с организаторами и сообществом о том, куда мы будем двигаться дальше и как вместе обеспечивать безопасность наших сообществ.

У анархистов другие планы на полицейский участок — они хотят переделать его под общественный центр. В целом же они призывают к дефинансированию полиции по всей стране. Большинство магазинов и кафе в оккупированной области Сиэтла закрылись, но некоторые энтузиасты начали бесплатно раздавать там еду. Другие волонтёры следят за чистотой, а третьи — обеспечивают медицинскую помощь. Художники расписывают пространство граффити с политическими и социальными лозунгами, перед собравшимися выступают поэты и активисты. Обитатели коммуны не сообщают, когда собираются разойтись. Импровизированный городок в стиле хиппи может исчезнуть за считанные дни, но может существовать и десятилетиями.

В 1990-х годах автономные сообщества анархистов начали возникать во многих американских городах. Например, «свободная зона» в Чикаго, ставившая перед собой похожие цели, просуществовала с 1993 по 2003 год. В датской столице Копенгагене квартал «Христиания» до сих пор оккупирован анархистами и хиппи, которые не подчиняются городской полиции и устанавливают собственные законы на территории.

Мы здесь не для того, чтобы становиться кучкой вооружённых наёмников, — рассказал изданию The USA Today один из обитателей «свободной зоны» Мэтью Борн. — Мы хотим равных прав. Мы можем только просить и пытаться этого добиться. Нас пытаются выставить бунтовщиками, но мы не хотим войны.

Несмотря на мирные намерения обитателей коммуны возле Капитолийского холма президент Трамп считает собравшихся бунтовщиками. С начала протестов против полицейского насилия в США он выступает за жёсткие действия против демонстрантов и даже грозил задействовать армию для разгона протестов.

Над радикальным левым губернатором Джей Инсли и мэром Сиэтла насмехаются и играют с ними на беспрецедентном уровне, — прокомментировал ситуацию в городе Трамп. — Вы должны отвоевать свой город назад прямо сейчас. Если вы этого не сделаете, я сделаю. Это не игра. Эти противные анархисты должны быть остановлены немедленно. Действуйте быстро!

Однако в Сиэтле смотрят на «автономную зону» как на мирную альтернативу погромам и мародёрству, которые потрясли город на начальных этапах протестов. Кроме того, локализация демонстрантов в одной зоне позволяет другим жителям Сиэтла не пересекаться с протестующими против своего желания.