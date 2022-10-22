На Украину может быть введен многонациональный контингент во главе с США Петреус: на Украину может быть отправлен многонациональный контингент во главе с США

Фото: vk.com/usa.armed.forces

В конфликте на Украине может принять участие многонациональный контингент под руководством США, сообщил бывший глава ЦРУ и экс-командующий ВС США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус. Он добавил, что нападение на одного из членов военно-политического блока может стать для Альянса красной линией, пересечение которой может повлечь более активное участие НАТО.

США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО, — сказал Петреус.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в последние месяцы увеличивается число иностранных наемников на Украине. Основную массу составляют англичане, поляки и американцы, отметил он.

18 октября представитель США при НАТО Джулианна Смит сообщила, что Альянс не отправляет свои войска в зону конфликта на Украине. По ее словам, члены военно-политического блока продолжают предоставлять Киеву гуманитарную, экономическую помощь и поддержку в сфере безопасности.