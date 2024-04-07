В США не исключили развал НАТО Военный аналитик Дени не исключил роспуск НАТО

Фото: nato.int

После 75 лет существования Североатлантический альянс может исчезнуть, считает американский военный аналитик Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени. В беседе со словацкой газетой Pravda он отметил, что обеспокоен значительными изменениями в действиях Вашингтона по отношению к Европе и НАТО. Он допустил, что после того как в США изберут нового президента, произойдут «коренные перемены».

Для Альянса и для европейской безопасности это очень плохо. Я даже не исключаю роспуска НАТО, что для Соединенных Штатов Америки стало бы крайне негативным сценарием, — сказал он.

Ранее американский аналитик Чарльз Ортель заявил, что роспуск НАТО стал бы лучшим подарком к 75-летнему юбилею Альянса, который отмечали 4 апреля. По его словам, миру было бы значительно лучше, если бы отдельные члены организации концентрировались на собственных интересах. Он считает, что Альянс пережил необходимость своего существования после распада СССР и падения железного занавеса. С того времени НАТО преследует «провал за провалом», за каждый из которых платилась несоизмеримая цена.

До этого посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что диалог между РФ и НАТО не поддерживается из-за курса Альянса на подрыв безопасности РФ. По его словам, он не возобновится до тех пор, пока США и их союзники не изменят свою агрессивную риторику.