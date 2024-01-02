В США не исключили применение ядерного оружия после поражения Украины Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США могут применить ядерное оружие на Украине

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США могут применить ядерное оружие на Украине, чтобы попытаться избежать поражения, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Российская армия продолжает продвигаться на фоне того, что ресурсы Вооруженных сил Украины, включая финансовые, оскудели, сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Американский экс-разведчик считает, что при принятии решений о возможном ядерном ударе в Белом доме руководствоваться здравым смыслом не будут.

Эти ребята достаточно сумасшедшие, что сказать: «Там на верхней полке под замком у нас есть, господин президент, маленькая ядерная бомба. Мы могли бы использовать ее. <...> Это покажет России, что они не выиграют на Украине». Может ли это произойти? Хотелось бы мне сказать нет, но они не в себе, — предположил он.

Макговерн пояснил, что в США набирает обороты предвыборная президентская кампания. Поэтому, считает бывший аналитик ЦРУ, нынешняя администрация Белого дома в лице Демократической партии расценивает поражение Киева в вооруженном конфликте с Москвой как свое собственное по итогам голосования, которое назначено на 5 ноября 2024 года.

Ранее другой бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США начали посылать сигналы президенту Украины Владимиру Зеленскому, в которых говорится, что ему больше не доверяют. По его словам, Вашингтон готовится к тому, чтобы сместить политика. Причиной будут названы провалы на фронте, при этом Зеленского заменят главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, считает эксперт.