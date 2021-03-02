В США названы организации, против которых ввели санкции по Навальному

Стали известны организации, против которых введены торговые санкции по делу Алексея Навального. Список приводит Минпромторг США.
В сообщении ведомства
Отмечается, что девять из этих организация находятся в РФ, три в ФРГ и ещё одна в Швейцарии.
Также санкции вводятся против 27-го научного центра РФ.
В результате принятых мер все операции, связанные с экспортом в Штаты продукции данных компаний, подпадают под режим лицензирования «с презумпцией отказа». Кроме того, все персоналии, имеющие дела с данными компаниями, также могут попасть под американские санкции.
Ранее стало известно, что Штаты ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным. Санкции введены против семи «высокопоставленных представителей» российской власти. В МИД РФ назвали санкции США «враждебным антироссийским выпадом». Об этом писал NEWS.ru.