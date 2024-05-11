В США названа причина выделения нового транша Украине NYP: США передали Киеву новый пакет помощи из-за продвижения ВС РФ

Фото: U.S. Marine Corps photo by Cpl. Austin Fraley

Страх перед продвижением российской армии вынудил Вашингтон отправить Киеву очередной транш помощи, пишет американская газета New York Post. Издание отмечает, что в новый пакет вошла 57-я партия военного оборудования, переданного Украине из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.

Пакет военной помощи в размере одного $400 миллионов, выделенный Пентагоном в пятницу, обеспечит Украину ракетами класса «земля — воздух», артиллерийскими снарядами и другим столь необходимым оружием и оборудованием для сдерживания российского наступления, — подчеркивается в статье.

10 мая президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь на $400 млн. Американский лидер отдал соответствующее распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену.

Ранее президент США Джо Байден объявил о подписании закона о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета. Его сумма составила $61 млрд. По словам американского лидера, данный пакет включает боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, а также различные ракетные комплексы и бронетехнику.

До этого в Конгрессе США призывали продлить программу ленд-лиза для Украины. Одобрение этой идеи упростит процедуру передачи оружия и, в частности, позволит избежать прохождения дополнительных юридических и коммерческих процедур. Проект функционировал в период с 9 мая 2022 года по 30 сентября 2023 года.