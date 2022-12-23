Ведущий Fox News назвал Зеленского диктатором в спортивном костюме

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский выглядит как «иностранный диктатор в спортивном костюме», заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем политическом шоу. Карлсон предложил называть теперь Зеленского так и отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, прилетев в Вашингтон в неподобающем виде.

Как уважающий себя американец может спокойно сидеть, когда какой-то иностранный диктатор в спортивном костюме приходит в Конгресс США и начинает требовать, чтобы мы отдали ему десятки миллиардов долларов, когда сами испытываем проблемы из-за нехватки денег?! — возмутился Такер.

Президент Украины прилетел в США 21 декабря для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. В тот же день Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву.

После этого администрация президента Украины Владимира Зеленского рассказала, что сейчас прорабатывается план мирного договора с Россией. В офисе главы государства отметили, что раскроют его ближе к 24 февраля 2023 года. Представители украинского лидера при этом не стали раскрывать детали нового плана.