В США назвали заявление Путина о поставках оружия «грозным предупреждением» NYP: Путин сделал Западу грозное предупреждение о поставках оружия

Фото: Валентина Певцова/Росконгресс

Президент России Владимир Путин сделал грозное предупреждение, заявив, что Москва может поставлять свое оружие противникам Запада, пишет американская газета New York Post. Отмечается, что прозвучало оно в тот момент, когда Вашингтон и Берлин разрешили Украине наносить удары по территории РФ.

Его грозное предупреждение сделано в момент, когда и США, и Германия дали Украине зеленый свет на использование поставленного ими оружия для нанесения ударов по целям на территории России, — отмечается в публикации.

Путин накануне во время пресс-конференции руководителям мировых информагентств заявил, что Москва думает над тем, чтобы поставлять оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих вооружение Украине для обстрела России. По словам президента, у РФ есть право дать такой ответ на разрешение Киеву атаковать российские территории.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что слова Путина о возможном вооружении противников Запада «уже услышали». Он назвал это высказывание российского лидера «одним из важнейших» на пресс-конференции. По его словам, Москва не поступится своими интересами.