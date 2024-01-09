В США назвали возможные сроки завершения операции Израиля в Газе NBC: США ожидают завершения операции Израиля в Газе в ближайшие недели

Фото: ZUMA Press/Global Look Press

США рассчитывают, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта завершатся в течение нескольких недель, сообщил NBC анонимный американский чиновник. По словам собеседника телеканала, в ходе визита в Израиль госсекретарь Энтони Блинкен укажет руководству страны на необходимость свертывания кампании в анклаве как можно скорее.

Кроме того, как утверждает источник телекомпании, американский дипломат призовет Израиль повысить точность при выборе целей. Таким образом в Белом доме намереваются продемонстрировать озабоченность числом жертв среди мирного населения и заявить о необходимости их сокращения.

Ближневосточное турне Энтони Блинкена стартовало 4 января. Оно предполагает посещение Израиля, Турции и ряда арабских стран. 7 января в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани американский дипломат предупредил, что палестино-израильский конфликт может иметь тенденцию к расширению. Кроме того, Блинкен сообщил, что США выступают против заявлений ряда министров правительства Израиля о необходимости переселения палестинцев за пределы сектора Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные действия в секторе Газа не прекратятся до тех пор, пока все заложники не будут возвращены. В свою очередь, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс указал, что сектор стал местом смерти и отчаяния. По его словам, в регионе надвигается катастрофа в области здравоохранения: десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, убиты или ранены.