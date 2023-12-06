В США назвали возможные сроки завершения операции Израиля в Газе CNN: власти США допускают продолжение операции Израиля в Газе до января 2024

Фото: Xin Hua/XinHua/Global Look Press

Военная операция в южной части сектора Газа с текущей интенсивностью будет продолжаться до января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц. По словам источников, затем Тель-Авив перейдет к менее интенсивной «гиперлокализованной стратегии», нацеленной на конкретных участников и руководство радикального палестинского движения ХАМАС.

Собеседники телеканала подчеркнули, что администрация США обеспокоена тем, как будет развиваться операция в Газе в течение следующих недель. В этой связи Вашингтон предупредил Израиль, что армия государства не должна придерживаться тактики, использовавшейся на севере сектора. По мнению официальных лиц, из-за давления мирового общественного мнения из-за большого количества жертв среди мирного населения, время на проведение операции с ее нынешней интенсивностью «быстро сокращается».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант обозначил сроки операции ЦАХАЛ, указав, что она продлится еще минимум два месяца. Он также заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала действовать в областях сектора Газа, которые ранее не были затронуты военными действиями. По его словам, расширение зоны проведения операции необходимо для полной ликвидации палестинского движения ХАМАС, ради этого зона наземных операций сдвинется на юг сектора Газа.

В свою очередь издание The Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников сообщило о намерении Службы внешней разведки Израиля МОССАД ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС в других странах после окончания войны в Газе. По данным издания, спецслужбы страны будут выслеживать руководителей формирования в Турции, Ливане и Катаре.