В США назвали возможного виновника подрывов на «Северных потоках» Бывший сенатор Блэк предположил, что США виновны в диверсиях на «Северных потоках»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Prses

Экс-сенатор США Ричард Блэк предположил, что Соединенные Штаты виновны в диверсиях на «Северных потоках», передает аналитический центр Schiller Institute. Полковник обосновал свою версию тем, что у Вашингтона были средства, возможности и мотивы для диверсии. Блэк подчеркнул, что Киев не мог организовать подрыв газопровода ввиду того, что у властей Украины не было на это ресурсов.

У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то помог. Моя догадка — это сделали США... Именно они имеют и средства, и возможность, и мотив, — заявил Блэк.

Экс-сенатор также напомнил, что президент США Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить «Северный поток-2». Одна журналистка, по словам Блэка, задала главе Соединенных Штатов вопрос на пресс-конференции по поводу возможности подрыва газопровода, на что Байден ответил: «я уверяю, мы сможем это сделать».

Я патриот, я сотни раз рисковал жизнью ради своей страны, но я обеспокоен тем, какую внешнюю политику ведет моя страна, — заключил экс-сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече дискуссионного клуба «Валдай», назвал уничтожение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» запредельным. До этого глава государства говорил, что диверсии на газопроводах наносят колоссальный ущерб европейской экономике и ухудшают жизнь миллионов людей.