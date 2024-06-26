В США назвали вид оружия ВС России, который вызывает наибольшую тревогу Forbes: Россия за месяц нанесла сотни ударов «Ланцетами» по позициям ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские беспилотники «Ланцеты» эффективно используются в зоне СВО и в мае количество ударов этими дронами в два раза превысило аналогичный показатель всех предыдущих месяцев, говорится в статье Forbes. Отмечается, что это вызывает тревогу.

Такое увеличение численности «Ланцетов» вызывает тревогу. «Ланцет» неоднократно рассматривался как особая угроза украинской артиллерии, средствам ПВО и другим вооружениям, — говорится в публикации.

До этого бойцы группировки «Север» с помощью разведывательного дрона вычислили гаубицу ВСУ М777 американского производства, после чего поразили орудие с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Российские «иксоводы» действовали на Харьковском направлении.

Ранее военный эксперт Борис Рожин опубликовал кадры уничтожения российскими силами крана одного из инженерных подразделений Вооруженных сил Украины. По его словам, опорный пункт ВСУ обнаружила воздушная разведка группировки «Север», которая навела на объект беспилотник «Ланцет».

До этого военный корреспондент Александр Коц сообщил, что бойцы группировки войск «Север» ударом «Ланцета» уничтожили пусковую установку «Бук» украинской армии в Харьковской области. Он назвал ювелирной работу «иксоводов».