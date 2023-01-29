В США назвали условия соглашения США и ФРГ по поставкам Киеву танков WP: объявлением о поставках Киеву Abrams США прикрыли отправку немецких танков

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Объявление США о намерении передать Украине танки Abrams стало результатом компромисса между Вашингтоном и Берлином, сообщает The Washington Post.По данным издания, Белый дом фактически прикрыл начало поставок Киеву немецких танков Leopard 2.

Издание отмечает, что о договоренностях союзников по танкам для Украины узнало от более чем десяти действующих и бывших чиновников администрации США, а также лиц, знакомых с ходом обсуждений. Они указали, что Вашингтон и Берлин долго не могли достичь компромисса по данному вопросу.

США давили на Германию, чтобы она отправила Украине свои танки и дала разрешения третьим странам на реэкспорт. Выбор Вашингтона в пользу Leopard объясняется тем, что украинским военным будет проще научиться управлять немецкой бронетехникой, считали в США. Кроме того, в мире имеется около 2 тысяч немецких танков и большое количество запчастей.

Издание подчеркивает, что Берлин опасался ответных действий Москвы в случае одностороннего решения и настаивал на параллельной отправке американских Abrams. Решение, которое в итоге было одобрено, предложил госсекретарь США Энтони Блинкен. Поставки бронетехники Германией прикрыли обещанием США позже отправить на Украину Abrams, отмечается в публикации.

Ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что американские танки Abrams не доберутся до передовой на Украине. По его мнению, Вашингтон обманул Киев и ввел в заблуждение Берлин, чтобы ФРГ направила на Украину танки Leopard. Эксперт подчеркнул, что пока американскую бронетехнику подготовят к отправке, конфликт уже будет завершен.