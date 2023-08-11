В США назвали условия, при которых возьмутся за обучение украинских пилотов Кирби: США готовы при необходимости обучать украинских пилотов управлению F-16

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency|Global Look Press

США готовы обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 на своей территории в случае возникновения сложностей у европейских стран, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон заинтересован в продвижении данного процесса.

Мы привержены оказанию содействия нашим союзникам в скорейшем продвижении в этом процессе. <...> Если возможности для обучения в Европе исчерпаются, то мы, конечно, будем открыты для проведения обучения украинских пилотов на территории США, — сказал представитель американской администрации.

Кирби добавил, что истребители F-16 Вашингтон рассматривает как долгосрочный инструмент поддержки Киева и работает совместно с союзниками в Европе над возможностью начать обучение украинских пилотов.

Ранее Politico сообщило, что странам Запада пока не удалось согласовать план обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По данным издания, в настоящее время все заинтересованные стороны продолжают работу для определения наиболее практичного способа тренировки пилотов ВСУ. По этой причине задерживается передача F-16 Киеву.

В свою очередь издание Washington Post сообщило со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных, что первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета. По данным газеты, шесть летчиков, которые пройдут первый этап обучения, составляют половину авиационной эскадрильи. Два пилота находятся в запасе.