В США назвали условия для Киева перед переговорами с Россией TAC: нейтралитет Киева будет иметь решающее значение для заключения мира с РФ

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Нейтралитет Киева будет сигналом от Запада о готовности к миру с Россией, пишет The American Conservative. По данным источника, нейтральная позиция Украины станет решающей для любого потенциального мирного соглашения.

Принятие Украиной нейтралитета будет иметь решающее значение для любого будущего мирного соглашения. Это станет сигналом для Москвы, что Вашингтон и Киев серьезно настроены на сохранение мира в долгосрочной перспективе, — сказано в публикации.

Авторы пишут, что в нынешней ситуации Киев при поддержке Вашингтона должен сделать все, пока положение не стало хуже. При этом, как говорится в материале, клятвы о бесконечной помощи Украине вредят будущему страны.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет идти на перемирие, поскольку боится за проданный западным союзникам чернозем. По его словам, перемирие отложит «глобальную задачу Запада по разграблению Украины».

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что Международный олимпийский комитет сам нарушает идеи олимпийского движения. Глава государства отметил, что они неслучайно вырабатывались мировым сообществом на протяжении веков. Так он прокомментировал вопрос о продвигаемой президентом Франции Эммануэлем Макроном идее олимпийского перемирия.