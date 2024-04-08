В США назвали условие вступления Украины в НАТО Госдеп США: Украина сможет стать членом НАТО только после окончания конфликта

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Возможность вступления Украины в состав Североатлантического альянса может появиться только после завершения действующего конфликта, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге. По его словам, обсуждение этого вопроса все еще продолжается.

В конечном итоге этот процесс (вступление Украины в НАТО. — NEWS.ru) будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта, — обратил внимание Миллер.

Ранее профессор Гарвардского университета Стивен Уолт сообщил, что присоединение к НАТО не гарантирует Украине защиту. На самом деле пятая статья устава Альянса не говорит о том, что его члены обязаны вступать в конфликт в случае нападения на одного из них, уточнил он. В частности, США выступают за широкую интерпретацию этого пункта, продвигая мысль о том, что участники Блока смогут действовать «так, как посчитают нужным», объяснил эксперт.

До этого китайский военный обозреватель Сун Чжунпин выразил мнение, что Франция и Германия в долгосрочной перспективе не дадут Украине стать членом НАТО. В разговоре с Global Times эксперт добавил, что Киев, несмотря на подписание соглашения о безопасности с этими странами, может и не получить выгоды от него.