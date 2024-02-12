В США назвали условие успеха Путина на Украине Сенатор Шумер: Путин достигнет успеха, если США перестанут помогать Украине

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Президент России Владимир Путин добьется успеха на Украине, если Вашингтон перестанет оказывать материальную поддержку Киеву, считает лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер. В социальной сети Twitter (X) он написал, что сейчас Украине «угрожающе» не хватает поставок.

Украине угрожающе не хватает поставок. Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьется успеха, — заявил сенатор.

Ранее сенат Конгресса США представил компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий средства на ужесточение пограничного контроля на границе с Мексикой, помощь Украине и Израилю. Общая сумма дополнительных ассигнований составила более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины.

Ряд республиканцев в палате представителей и сенате публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер палаты представителей конгресса Майкл Джонсон неоднократно предупреждал о планах увязать оказание помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В результате глава Белого дома Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины.